"МОЖЕМ С США СТАТЬ БРАТЬЯМИ". ТРИ ПРИЧИНЫ СЕНСАЦИОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА ИРАНА

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Президент Ирана потроллил Запад и консерваторов внутри страны на сессии Генассамблеи ООН удивительными заявлениями, которые дают вроде бы основание заподозрить Тегеран в капитуляции перед Западом.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Ребе, ты сотый раз одно и тоже-восфволяешь своих израильских фашистов...
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17 час.
S
Sobering
Хи-хи! Кто бы писал
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17 час.
вд
валерий двойнишников
Расскажи, как турки трах/нули твою  пробабушку?!
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17 час.

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