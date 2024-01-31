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Киевский режим просчитался: Сальдо объяснил, что не так с атакой на "Ильюшина"

Киевский режим просчитался: Сальдо объяснил, что не так с атакой на "Ильюшина"

Глава Херсонщины уверен, что киевские власти просчитались, пойдя на атаку русского самолёта.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что киевский режим изрядно просчитался, отдав приказ сбить русский "Ильюшин" над Белгородской областью.

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