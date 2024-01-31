Глава Херсонщины уверен, что киевские власти просчитались, пойдя на атаку русского самолёта.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что киевский режим изрядно просчитался, отдав приказ сбить русский "Ильюшин" над Белгородской областью.
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