Новости внутренней и внешней политики в России

Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп начинает понимать, что глава киевского режима Владимир Зеленский делает всё возможное ради того, чтобы сорвать переговорный процесс по поводу завершения бушующего на украинской территории противостояния.