Медведев назвал шавками руководство Carlsberg после заявления о «воровстве» активов в России

По словам зампреда Совбеза, доходы от переданной государству доли пивоваренной компании идут в поддержку СВОЗампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на слова гендиректора компании Carlsberg Джейкоба Аруп-Андерсена о том, что власти РФ «украли» ее российский бизнес.
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