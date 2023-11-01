Медведев назвал шавками руководство Carlsberg после заявления о «воровстве» активов в России

По словам зампреда Совбеза, доходы от переданной государству доли пивоваренной компании идут в поддержку СВОЗампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на слова гендиректора компании Carlsberg Джейкоба Аруп-Андерсена о том, что власти РФ «украли» ее российский бизнес.