НХЛ анонсировала следующий матч "Вашингтона" видеозаписью с Овечкиным

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги анонсировала следующий матч "Вашингтон Кэпиталз" с "Калгари Флэймз" в регулярном чемпионате, опубликовав видеозапись с российским нападающим и капитаном "столичных" Александром Овечкиным.
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