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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

Спасибо тем, кто лечит, спасает и проверяет: День ветеринарного работника Каждый день, независимо от погоды и выходных, есть люди, которые спешат на помощь тем, кто не может сказать о своей боли.

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