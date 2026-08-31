Спасибо тем, кто лечит, спасает и проверяет: День ветеринарного работника Каждый день, независимо от погоды и выходных, есть люди, которые спешат на помощь тем, кто не может сказать о своей боли.
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