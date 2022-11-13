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События на Украине: эвакуация Новой Каховки, разгон митинга моряков в Одессе

События на Украине: эвакуация Новой Каховки, разгон митинга моряков в Одессе

Россия Минобороны РФ сообщает о поражении четырех пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в минувшие сутки, а также 2 складов боеприпасов, вооружения и техники, 58 артиллерийских подразделений и 236 районов скопления войск противника.

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