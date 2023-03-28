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Экономия воды как забота об экологии на примере москвичей и столичных предприятий

Экономия воды как забота об экологии на примере москвичей и столичных предприятий

Экономия воды — вопрос актуальный для всех мегаполисов мира, и Москва здесь не стала исключением. Благодаря проведенной масштабной модернизации сетей за 10 лет суточный объем потребленной воды сократился почти на 90 литров на каждого жителя.

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