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«Здесь наши корни»: Путин о вечности столицы и мощах Дмитрия Донского

«Здесь наши корни»: Путин о вечности столицы и мощах Дмитрия Донского

5 сентября 2026 года Москва отмечает свой главный городской праздник — День города. Столица встречает 879-ю годовщину основания широкой праздничной программой, которая развернулась на десятках площадок по всему городу.

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