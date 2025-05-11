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Макрон о предложении РФ начать прямые переговоры с Украиной: недостаточный шаг

Макрон о предложении РФ начать прямые переговоры с Украиной: недостаточный шаг

Предложение президента России о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая якобы "недостаточный шаг".

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Лягушатник идите в сад(((((
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11 час.
Бендер Задунайский
Обожрется лягушек с гнилого болота и такую хрень несет .
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11 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины. Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины.
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10 час.
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