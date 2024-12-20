Полиция Ангарска закрыла очередной наркопритон

В Ангарске полиция прикрыла наркопритон, который организовала 30-летняя жительница. Она предоставляла наркозависимым свою ванную комнату, а взамен получала от них наркотические средства, сообщили в пресс-службе ведомства.
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