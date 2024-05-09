Спортдиректор "Баварии" Эберль заявил, что будет болеть за "Боруссию" в ЛЧ

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Максимилиан Эберль резко высказался о судействе в матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и объяснил, почему будет болеть за дортмундскую "Боруссию" в финале турнира.
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