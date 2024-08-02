10 отличных фильмов о мотоциклах, которые должен посмотреть каждый

Да-да, «Криминальное чтиво» тоже вошло, детка. Сможете ли вы отличить классический байк от круизера, дрэгстера или мотарда? А что скажете о чоппере? Вы наверняка видели этого красавца: немного, а иногда и очень сильно вычурный на вид, облегченный, с удлиненной рамой и передней вилкой.