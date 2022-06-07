Мог сгореть заживо: пожарные спасли человека в Уссурийске

Мог сгореть заживо: пожарные спасли человека в Уссурийске

В районе Слободы в Уссурийске горел многоквартирный дом. Многие жильцы успели выбраться на улицу самостоятельно, но один человек оказался заперт в квартире густой завесой дыма.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх