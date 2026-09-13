Страх перед правыми: что нужно знать о парламентских выборах в Швеции

13 сентября в Швеции стартуют парламентские выборы. Они решат, останется ли правоцентристская коалиция у власти или ее сместит левый лагерь.
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