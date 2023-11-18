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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адриатическая лига. «Игокеа» – «Будучность», «Борац» против ФМП

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча. Боснийский клуб «Игокеа» примет черногорскую «Будучность», в противостоянии сербскиз команд «Борац» встретится с ФМП.

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