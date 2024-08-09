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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Банда абу-бандитов превратила жизнь граждан района Павлино в сущий кошмар, но местные силовики бездействуют"

"Банда абу-бандитов превратила жизнь граждан района Павлино в сущий кошмар, но местные силовики бездействуют"

БАЛАШИХА: банда абу-бандитов превратила жизнь граждан района Павлино в сущий кошмар, но местные силовики бездействуют.

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Комментарии
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Виктор Хованов
Лучше и не напишешь. Мата можно бы и побольше вставить. Так эта ситуация Zаyebala народ России.
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12 час.
Николай Шматков
Разделения?  &quot;Правительство на другой планете живёт, дорогой...&quot; (&quot;Кин-дза-дза&quot; Г. Данелия)
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9 час.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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