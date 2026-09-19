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Русская Семёрка

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Зачем Академия наук СССР искала снежного человека: экспедиция 1958 года на Памир и что здесь делал НКВД

В январе 1958 года Президиум Академии наук СССР создал комиссию с названием, которое сегодня трудно произнести без улыбки: «по изучению вопроса о снежном человеке».

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