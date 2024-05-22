Байден сообщил, что Трамп является угрозой для всей планеты

Американский президент Джо Байден во время выступления на мероприятии по сбору средств для собственной предвыборной кампании в Бостоне заявил, что экс-президент Дональд Трамп представляет собой угрозу для всей планеты.
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