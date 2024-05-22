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Байден сообщил, что Трамп является угрозой для всей планеты

Байден сообщил, что Трамп является угрозой для всей планеты

Американский президент Джо Байден во время выступления на мероприятии по сбору средств для собственной предвыборной кампании в Бостоне заявил, что экс-президент Дональд Трамп представляет собой угрозу для всей планеты.

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