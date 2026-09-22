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Шоу-бизнес: Как песня про «сигареты с ментолом» прославила и лишила всего группу «Ненси», и Куда пропали её участники

Шоу-бизнес: Как песня про «сигареты с ментолом» прославила и лишила всего группу «Ненси», и Куда пропали её участники

В 90-е «Нэнси» знали, наверное, все. «Дым сигарет с ментолом» крутили по радио, кассеты с песнями группы разлетались по всей стране, а музыканты из обычных провинциальных парней быстро превратились в звёзд.

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