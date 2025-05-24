Армия России отразила масштабный налёт врага на регионы РФ 

Армия России отразила масштабный налет беспилотников врага на российские регионы. В Минобороны сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 94 украинских БПЛА самолетного типа: 64 — над территорией Белгородской области; 24 — над территорией Брянской области; По два — над Курской и Липецкой областями, по одному — над Воронежской и Тульской областями.