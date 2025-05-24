Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    КЛАСС!!!   МОЛОДЦЫ НАШИ РЕБЯТА!!!   Бейте вражин!!!    ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ, МАЛЬЧИКИ!!Вчера в Одессе «И...
  • Ирина Галивец
    Сил нашим военным!Россия стягивает ...
  • евгений черкашин
    Укрозаразу надо уничтожать.Радиостанция Судн...

Армия России отразила масштабный налёт врага на регионы РФ 

Армия России отразила масштабный налёт врага на регионы РФ 

Армия России отразила масштабный налет беспилотников врага на российские регионы. В Минобороны сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 94 украинских БПЛА самолетного типа: 64 — над территорией Белгородской области; 24 — над территорией Брянской области; По два — над Курской и Липецкой областями, по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх