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В ГД предложили ввести скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

В ГД предложили ввести скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с однопартийцами из партии «Новые люди» подготовил и направил в правительство законопроект, согласно которому для водителей без штрафов вводится скидка на транспортный налог.

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