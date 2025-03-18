В ГД предложили ввести скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с однопартийцами из партии «Новые люди» подготовил и направил в правительство законопроект, согласно которому для водителей без штрафов вводится скидка на транспортный налог.
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