Дмитрий БАРАННИК: Если «Зенит» сыграет на своем уровне, «Химкам» надеяться не на что

РПЛ. Старт сезона. Экспертное мнение Чемпион СССР в составе «Зенита» уверен, что в новом сезоне «сине-бело-голубые» будут столь же сильны, как в предыдущем, а результаты работы в клубе Андрея Аршавина уже видны по переходам воспитанников питерского футбола.
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