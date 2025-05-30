Россияне разочаровались во внедорожниках Tank, Exeed и Li Auto? Продажи машин премиум-брендов в апреле упали на 35%

Интересную статистику опубликовал «Автостат», она посвящена рынку автомобилей премиум-класса. В апреле в России он сократился на 35% (в сравнении с апрелем 2024 года), но есть нюанс: продажи китайцев просели гораздо сильнее, чем немецких брендов, которые когда-то главенствовали в этом сегменте.