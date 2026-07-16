Стрессоустойчивого директора отеля ищут на Алтае за 250 тысяч. Топ "дорогих" вакансий

В список попали специалисты из разных отраслей В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений Алтайского края попали фитнес-тренер, операционный директор отеля, архитектор, водитель, машинист экскаватора, менеджер, инженер и сборщик.
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