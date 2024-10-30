Nexus Mods разъясняет свою позицию по поводу платных модов: “Моддинг должен быть хобби”На фоне всех споров о платных модах и попытках Bethesda Game Studios внедрить их в Skyrim и Starfield, Nexus Mods опубликовали пост на своём форуме.
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