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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nexus Mods разъясняет свою позицию по поводу платных модов: “Моддинг должен быть ...

Nexus Mods разъясняет свою позицию по поводу платных модов: “Моддинг должен быть ...

Nexus Mods разъясняет свою позицию по поводу платных модов: “Моддинг должен быть хобби”На фоне всех споров о платных модах и попытках Bethesda Game Studios внедрить их в Skyrim и Starfield, Nexus Mods опубликовали пост на своём форуме.

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