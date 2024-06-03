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Дадонов завершил плей-офф с 3+4 в 19 матчах. У форварда 1 передача в 6 играх с «Эдмонтоном»

Россиянин не отметился результативными действиями в шестом матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (1:2, 2-4).

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