Бастрыкин заинтересовался запахом серы в микрорайоне Новосибирска

Жители микрорайона Весенний в Первомайском районе пожаловались на неприятный запах.В Новосибирске жители микрорайона Весенний на Первомайке обратились к главе СК России по поводу едкого дыма с запахом серы, который исходит от локомотивного завода.
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