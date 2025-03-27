Можно ли заглянуть в прошлое через телескоп

Хотя на первый взгляд это может показаться темой для научно-фантастического фильма, современные астрономические исследования доказали, что это вполне возможно — но не в том смысле, как мы привыкли воспринимать «время».
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