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ТАСС

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Медведев назвал переход ШОС на взаиморасчеты в нацвалютах ответом на санкции

Медведев назвал переход ШОС на взаиморасчеты в нацвалютах ответом на санкции

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Переход стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на взаиморасчеты в нацвалютах - это ответ противникам, которые подвергают экономики государств объединения санкциям.

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