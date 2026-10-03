Медведев назвал переход ШОС на взаиморасчеты в нацвалютах ответом на санкции

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Переход стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на взаиморасчеты в нацвалютах - это ответ противникам, которые подвергают экономики государств объединения санкциям.
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