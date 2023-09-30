Страна и люди
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Страна и люди

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Эксперт Злочевский назвал спекуляцией заявления мукомолов о возможном дефиците ржаного хлеба

Эксперт Злочевский назвал спекуляцией заявления мукомолов о возможном дефиците ржаного хлеба

Президент Российского зернового союза Российской Федерации Аркадий Леонидович Злочевский дал комментарий «Звезде» касательно объявления президента Союза мукомольных и крупяных предприятий и рассказал, насколько критично снижение объемов урожая ржи и ждать ли дефицита ржаного хлеба.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Никак не нажрутся  олигархи,готовы  последнюю копейку изх кармана вытащить. И так уже  когда-то самый  дешёвый ржаной  хлеб дороже  белого стал. Если белый  можно и за  20-25 рублей  купить за  400 грамм, то ржаной те же граммы дешевле  40  не стоят
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