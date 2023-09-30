Эксперт Злочевский назвал спекуляцией заявления мукомолов о возможном дефиците ржаного хлеба

Владимир Алтайцев

Никак не нажрутся олигархи,готовы последнюю копейку изх кармана вытащить. И так уже когда-то самый дешёвый ржаной хлеб дороже белого стал. Если белый можно и за 20-25 рублей купить за 400 грамм, то ржаной те же граммы дешевле 40 не стоят