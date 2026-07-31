Алексеев назвал три фактора предрасположенности к зависимостям

В беседе с «Газетой.Ru» ассистент кафедры неврологии и психиатрии НовГУ, заведующий дневным стационаром Новгородского клинического специализированного центра психиатрии Виктор Алексеев рассказал о факторах, которые делали одних людей более уязвимыми к зависимостям, чем других.