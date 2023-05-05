Исполнитель хита «God's Plan» Дрэйк решил продать свой особняк в Соединенных Штатах. Об этом сообщило издание TMZ.
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