Как сообщает ТАСС, для семей, которые не получали выплату за первого ребенка, ее сумма составит 1,029 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин Федеральный материнский капитал для семей с детьми может вырасти на 6,8% с 1 февраля 2027 года, при этом для семей, которые не получали маткапитал за первого ребенка, его сумма составит 1,029 млн рублей.