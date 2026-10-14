Как сообщает ТАСС, для семей, которые не получали выплату за первого ребенка, ее сумма составит 1,029 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин Федеральный материнский капитал для семей с детьми может вырасти на 6,8% с 1 февраля 2027 года, при этом для семей, которые не получали маткапитал за первого ребенка, его сумма составит 1,029 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Вдову погибшего н...
- МС В 2026 году 36 см...
- Стала известна ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым