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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле рассказали, сколько тысяч деревьев планируют снести и высадить в этом году

В Барнауле рассказали, сколько тысяч деревьев планируют снести и высадить в этом году

Только в парке "Юбилейный" и на территории бывшего парка имени Ленина высадят около 380 новых деревьев В Барнауле ведется подготовка к работам по посадке новых деревьев, взамен аварийных и сухостойных, сообщает мэрия.

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