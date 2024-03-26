В Барнауле рассказали, сколько тысяч деревьев планируют снести и высадить в этом году

Только в парке "Юбилейный" и на территории бывшего парка имени Ленина высадят около 380 новых деревьев В Барнауле ведется подготовка к работам по посадке новых деревьев, взамен аварийных и сухостойных, сообщает мэрия.
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