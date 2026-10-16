На выставку в Москву отправятся 52 рептилии и 1100 членистоногих из Орловской области. При согласовании маршрута учтена ситуация по болезням животных в регионах.
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