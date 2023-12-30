«Кусаю губы до крови»: Женя Медведева призналась в психологических проблемах

Фигуристка рассказала, что очень бы хотела избавиться от некоторых своих неприятных привычек. Евгения Медведева Личный архив Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что при всех достоинствах своего характера, позволивших ей добиться невероятных успехов, имеет и ряд вредных привычек.
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