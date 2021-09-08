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Нервная победа России над Мальтой, 7 очков и 0 пропущенных при Карпине, Медведев в 1/2 финала US Open, первый день Роналду в «МЮ», Холанд и Депай в суперформе и другие новости

Нервная победа России над Мальтой, 7 очков и 0 пропущенных при Карпине, Медведев в 1/2 финала US Open, первый день Роналду в «МЮ», Холанд и Депай в суперформе и другие новости

Утро доброе! Ловите дайджест главных новостей вчерашнего дня 🌟 1. Сборная России завершила сентябрьский цикл квалификации ЧМ-2022 победой над Мальтой.

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Лена Мисько
Малком в первых турах группового этапа Лиги чемпионов 2018 Барселона - ПСВ (не играл из-за травмы) 2019 Лион - Зенит (не играл из-за травмы) 2020 Зенит - Брюгге (не играл из-за травмы) 2021 Челси - Зенит (👀)
Лена Мисько
Лунев — о несостоявшейся аренде в Зенит: — В конце августа были новости о том, что «Зенит» хочет взять вас у «Байера» в аренду. Сколько в этом правды? — Сто процентов. — Почему аренда не случилась? — А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем? Читатать полностью - здесь (https://sport24.ru/news/football/2021-09-07-andrey-lunev-perekhod-v-bayyer-arenda-v-zenit-pochemu-ne-prodlil-kontrakt-vyzov-v-sbornuyu-rossii-azmun-v-bayyere).
Лена Мисько
Интервью Андрея Лунева интернет-порталу SPORT24: https://clck.ru/XLVeq Отрывок из интервью, касающийся "Зенита": "— Переходим к клубному футболу. Почему не получилось продлить контракт с «Зенитом»? — В первую очередь — желание прогрессировать и расти. Во вторую очередь — из-за отношения. — Отношение к вам со стороны клуба? — Да. — А что с ним было не так? — Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом. — Вы сами хотели остаться? — В какой-то момент да. Но если честно, я уже давно рассматривал варианты продолжения карьеры в Европе. Понятно, что у меня были сложные периоды. Где-то травмы, где-то неудачные игры. Но я пересмотрел свое отношение. Понял, что есть моменты, которыми я недоволен. Ну и вокруг меня появился определенный негативный фон, после которого я твердо решил, что уже не хочу оставаться. — В конце августа были новости о том, что «Зенит» хочет взять вас у «Байера» в аренду. Сколько в этом правды? — Сто процентов. — Почему аренда не случилась? — А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?". #зенит #рпл #кактамнашизаграницей
Лена Мисько
Карьера Дениса Давыдова — памятник злодеяниям лимита и беспрецедентной глупости. Глупости системы российского футбола и одного богатого человека, расшвыривающего панчи, которые становятся крылатыми. Федун в этом смысле — клад, как, кстати, и его великолепный брат Андрей, но у брата такой один. Про два состава и молодежь. А у Леонида Арнольдовича их много. Ну и русский Месси — самый гениальный, хотя и тренер — 10% успеха — тоже ничего. Но в бедах Давыдова виновата не только система или безумный владелец. Важна и сама личность. Денис Давыдов — не блестящий гусар из российской литературы, а маленький талантливый парень с большими странностями. Признаться, его техника покорила и меня, особенно когда он крутил защитников Црвены на открытии Открытия. Тогда и правда все выглядело восхитительно. А потом у Дениса появились друзья и совершенно другие интересы. А интересы изменились, потому что сильно изменился уровень доходов, а уровень этот шарахнул вверх из-за мнимой исключительности. Исключительности таланта Давыдова, помноженного на правильный паспорт. И уж как вокруг пели соловьи, которых Денис посадил на Гелики. Шедевр. Финансовая свобода, которую получил Денис, очень легко проецировалась на его окружение. Например, его брата, который в 20 с небольшим уже работал на Петровке 38, куда вечно приезжал на очень разных и красивых моторах. О каких рядовой сотрудник может просить деда Мороза под бой курантов. Но брат Дениса мог все. Он в дядьке с бородой не нуждался. Здесь даже страшно подумать, насколько комфортно было самому футболисту, который катался по Москве с личным водителем. И вот все однажды рухнуло: вторая команда, Болгария, Юрмала, проваленный просмотр в ФК Тверь и — Знамя Труда. Знамя, кстати, старейший клуб России, правда, на этом его крутость и заканчивается. Передовые мысли, внедренные в 1909-м братьями-англичанами Чарноками с местной мануфактуры, развития не получили. А жаль. Была бы красивая история. Как бы там ни было, но русский Месси теперь — в главном футбольном олд скуле России и одном из аутсайдеров ФНЛ-2. Надеюсь, нынешняя футбольная молодежь эту историю будет иметь в виду. А лучше даже набьет соответствующее тату. Нынче дело модное. @spartakoz https://t.me/srochnosport/4265
Лена Мисько
Кузяев заработал пенальти, а Зелимхан Бакаев его классно реализовал. Ну а вытащил матч однозначно Роман Зобнин, который разворошил сонное царство после перерыва. Ну и Карпин однозначно хорош в том, что умеет реагировать на ситуацию. При этом самая слабая игра как раз была сегодня. А самая сильная с Хорватией. С составом на первую половину встречи тренер не угадал. Хорошо, что Смолову сейчас везет и он в отличной форме, иначе легко можно было устроиться на ничейку. А с учетом того, что и у Мальты было 2 стопроцентных момента еще нужно радоваться, что смогли выиграть. Анализировать конечно команду Карпина рано, вот будет интересно посмотреть дальше. Когда и времени у тренера будет побольше на подготовку, ну и соперники будут поинтереснее, чем Кипр да Мальта. @yarazberus
Лена Мисько
набор слов, которые отогреют ваши сердечки: 1. Перерыв 2. На 3. Матчи 4. Сборных 5. Окончен
Лена Мисько
После вчерашнего матча сборной президента РФС Александра Дюкова спросили, не позорно ли так играть против Кипра и Мальты. Прямого ответа не последовало. Но Александр Валерьевич явно не считает, что это позорный уровень футбола. Он разобрал не только игру нашей команды, но и мальтийцев. - Мальта - команда, которая пытается контролировать мяч, - сказал президент РФС. - Если говорить о построении игры - билд апе - то она у них строится через средний и короткий пас. Нет лонг боллов... У них в таком графике не хватило сил. Но и нам было непросто. "Build up" и "long ball" в русской транскрипции, потому что эти слова президент РФС просклонял. А как вам russian football в исполнении нашей сборной в этих матчах? Рейтинг Букмекеров (https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-rfs-zayavil-chto-ne-schitaet-igru-sbornoj-rossii-pozornoj/)
Максим Комаров
Интересно, а существует ли вариант, при котором президент РФС ответит на такой вопрос: Да, позорно?! Ну хотя бы в голове у вопрошающего.
Ruslan Zakirov
Дюков также разбирается в футболе как и в нефтянке. Кстати, меня с прошедшим праздником. У Мальты была игра и в длинный пас и техничный розыгрыш за счет игры в пас и индивидуальные действия. С физикой у них в полном порядке по нормальным правилам игры в футбол. Это никогда не заканчивающийся идиотизм с 5 заменами просто на них сказался так, что игроки с замены не дают поддерживать темп командной игры.
Лена Мисько
а почему нет? "к игре сборной есть вопросы" (с) - разве лучше?
Лена Мисько
а где ты шлялся 5 сентября? - мы бы тебя поздравили! ))) Профессиональных успехов и здоровья тебе!
Лена Мисько
как закончится пандемия - там и 5 замен прекратятся
Ruslan Zakirov
Ты уверена, что 5 замен уберут? Дурдом же с продолжающимся еще несколько кругов трансферными окнами не убирают.
Ruslan Zakirov
А по Москве шлялся. 5-го в Еврейском музее был.
Лена Мисько
Ну так и пандемии конца и края не видать
Лена Мисько
Интересно ты проф праздник отметил
Ruslan Zakirov
Для отмечания Дня Нефтяника мне было достаточно жить в гостинице в притирку со зданием Роснефти. А еврейский музей и центр толерантности - это для души.
Лена Мисько
скорее всего 2 место если не проиграем Словакии дома, то почти наверняка А что дает нам второе место? А оно дает нам еще несколько месяцев надежды, что попадем на ЧМ, а Валере - продление контракта стыки 24 и 29 марта, из одного матча... и нужно выиграть оба, так как из 12 команд надо отобрать 3... то есть выиграть полуфинал и финал
Лена Мисько
Там Испания на второе место может попасть *** Вероятные участники стыков 1. Россия 2. Сербия 3. Испания 4. Швейцария 5. Финляндия/Украина/Босния/Казахстан 6. Чехия/Уэльс 7. Израиль/Шотландия 8. Норвегия/Турция 9. Польша 10. Армения/Румыния/Сев.Македония
Лена Мисько
Да и Голландия может в стыки попасть * Короче всё решится в следующих матчах
Лена Мисько
и еще две команды из Лиги Наций по непонятной никому формуле, но пока это могут быть (по мере убывания вероятности) Австрия, Уэльс, Чехия, Венгрия, Албания, Черногория
Лена Мисько
Интересно куда переедет Динамо СПБ, если опять не дай Бог обыграет "один город - одна команда";) Можно в Саранск, там стадион пустует... По этому же принципу переезд организовывается
Алевтина Трофимова
Лужники тоже свободны
Лена Мисько
Подробности о реконструкции пляжа в Парке 300-летия Петербурга Сроки благоустройства были сдвинуты на конец 2024 года. Также появились подробности и информация об этапах — всего их будет 3: 1-й этап: Площадка ГТО возле «Питерленда», которую Беглов анонсировал еще в мае 2019 года. Деньги были выделены, но стройка заморожена и по сей день; 2-й этап: Очистка и обновление песка. Поверх старого насыплют еще 20 см нового; 3-й этап: Cоздание «гидротехнических сооружений, которые защитят береговую линию от размывания. Строительство объектов хранения спорт-инвентаря и прокладка дорожек («островки для посиделок»). Работы должны были начаться 1 сентября, однако город до сих пор не оформил передачу земли АО «Зенит-Арена».
Лена Мисько
⚽️📍Календарь оставшихся матчей сборной России в группе: 8️⃣ октября РОССИЯ - Словакия 1️⃣1️⃣ октября Словения - РОССИЯ 1️⃣1️⃣ ноября РОССИЯ - Кипр 1️⃣4️⃣ ноября Хорватия - РОССИЯ Первое место едет в Катар на прямую. Так что надо постараться Сейчас главное, не набрать слишком много веса в клубах. Потому что худеть и играть одновременно сложно
Лена Мисько
🌳 «В лес отдохнуть уеду, в какой, пока не знаю». Пресс-конференция Карпина после матча с Мальтой: http://amp.gs/jTHjz
Лена Мисько
Андрей Лунев: «Очень жаль, что Азмун не перешел в «Байер» Иранский форвард мог стать одноклубником Лунева, но клуб из Санкт-Петербурга отказался отпускать его. — В «Байер» этим летом мог перейти Азмун. У вас в клубе спрашивали мнение по поводу Сердара? — В «Байере» не спрашивали. А с Азмуном общались. Он у меня спрашивал про клуб, про город. Я ему все рассказал. Мне очень жаль, что он в итоге к нам не перешел.
Лена Мисько
СМИ: Квота зрителей на матч «Зенита» с «Ахматом» — 30% от вместимости стадиона. Вероятно, вход будет по QR-коду Как стало известно, «Зенит» согласовал с Роспотребнадзором увеличение максимального числа болельщиков на игру 7-го тура Тинькофф российской премьер-лиги с «Ахматом». Трибуны «Газпром Арены» разрешено заполнить на 30 процентов от максимальной вместимости стадиона, а значит посещаемость матча составит от 15 до 20 тысяч зрителей. При этом все они будут обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты, находясь на территории стадиона. По предварительной информации, допуск на «Газпром Арену» будет осуществляться только по QR-коду с портала Госуслуг РФ — его могут получить те, кто полностью вакцинировался от Covid-19, переболел им в течение полугода или сделал ПЦР-тест не ранее, чем за три дня до матча. Напомним, в двух предыдущих домашних матчах текущего сезона (с «Краснодаром» и ЦСКА) «Зенит» мог впустить на «Газпром Арену» лишь 1000 зрителей.
Лена Мисько
8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда. Губернатор Северной столицы Александр Беглов по этому случаю обратился к ветеранам и горожанам. «Сегодня скорбный день. 80 лет назад началась блокада Ленинграда – долгие 900 дней голода, холода, бомбежек, ожесточенных боев. Война быстро подошла к нашему мирному, трудовому, красивому городу. День за днем, страницу за страницей мы выстраиваем хронологию тех трагических и героических событий. Рассказываем о них новым поколениям», – написал губернатор. В 12:00 объявлена общегородская минута молчания.
Лена Мисько
Тяжелая дата для города: 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Именно в этот день, 80 лет назад, части группы армий «Север» при помощи войск Финляндии замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Вермахт вышел на берег Ладожского озера, был захвачен Шлиссельбург. Город на 872 дня оказался в блокаде, 2 миллиона 544 тысяч человек попали в ловушку.
Максим Комаров
Эта дата принята и установлена. Но исторически это спорный момент. Шлиссельбург наши оставили действительно 8 сентября. Не пришли историки к согласию, когда была захвачена Мга. Там наши бились отчаянно, и данные разнятся.
Лена Мисько
не страшно, если сегодня в 12:00 мы помолчим в память о героях!
Ruslan Zakirov
По игре сборной Дюкова против сборной Мальты. Заметно, что при отсутствии на поле главных тормозов этой команды (Дзюбы, Головина и Жиркова) игра в атаке в последней трети развивается быстрее и возникает гораздо больше моментов/полумоментов. Отсутствует человек, который способен дать предпоследний пас. При обороне бардак и отключение мозга: по другому голевую передачу на игрока Мальты от Кузяева, а так же удар мальтийца из площади вратарской при двух центральных я назвать не могу. Навыки игры в отборе как таковые отсутствуют практически у всех в этой команде Дюкова. Мальтийцы умудрялись накручивать один в один на всех флангах и по центру. Играть трусливо в компактный квартет в защите против Мальты??? Это просто показывает лишний раз уровень российских миллионеров. Заболотный??? Это что такое вообще за штука была на поле?
Ruslan Zakirov
По игре Мальты. Очень дисциплинированная команда. Тактически выстроена верно, по современным лекалам. Исполнительское мастерство на уровне. Выход из под высокого прессинга не доведен до конца или просто не рассчитан на русский бардак и отсутствие игровой дисциплины. В атаке очень даже неплохо. Было как минимум три реальнейших возможности забить, но Гильерме отлично сыграл и чуточку везения не хватило. В принципе Мальта показала, что в битве футбольных карликов на данный момент она весьма состоятельна. Но прогресс команды практически можно руками пощупать. Не удивлюсь, если они и в дальнейшим у конкурентов команды Дюкова смогут очки отбирать.
Ruslan Zakirov
В битве двух футбольных карликов победили те карлики, у которых территория в несколько тысяч раз покрупнее и населения в несколько сот раз побольше.
Лена Мисько
Канделаки стала заместителем гендиректора «Газпром-Медиа». Она ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ» Наверное вы всё уже в курсе, но мало ли.
Алевтина Трофимова
За какие заслуги, неужели они там настолько коррумпированы, что на компетенции всё равно?
Лена Мисько
По информации РФС определился с тем, кто заменит Кирилла Мельникова на посту директора департамента коммуникаций. Должность займёт Егор Крецан, ранее работавший в «Зените».
Лена Мисько
Вы кого мне притащили?!, [08.09.21 12:19] Чуть-чуть добавлю к последнему посту... После ухода Мельникова в РФС решили поделить его должность на две части. В итоге новыми медиа будет заниматься Егор Крецан, а с человеком, который будет ответственным за работу с имиджем РФС ещё не определились. Как-то так. @registajournalista
Лена Мисько
Веллитон вернулся домой **** Бывший форвард Спартака Веллитон вернулся домой в Гояс, откуда в 2007 году он переехал в Москву, где дважды становился лучшим бомбардиром ЧР и любимцем публики. Потом у него болела пятка, пропало желание тренироваться, были командировки в Турцию и ОАЭ. И вот Велик, которому в октябре исполнится 35, снова в Гоянии. К слову, о желании закончить карьеру в родном клубе он говорил мне в интервью почти два года назад, тогда выступая за эмиратскую Шарджу. - В каком клубе мечтали бы года через три-четыре завершить карьеру? - Вообще, планирую вернуться в Гояс, где я начинал свой путь, и завершить карьеру там. Не знаю, что там будет в Гоясе, но болельщики Спартака, заставшие игру Веллитона за красно-белых, уверена, запомнят его навсегда.
Ruslan Zakirov
Классный футболист был у нас! Кто его только не травил: и свои уроды из всяких фратрий-шматрий, и Газпромовские шл..., а наш Веллик забивал и забивал. Больше всего конечно у меня в памяти это его гол, когда Карпин его выпустил на замену при игре в меньшинстве и этот шикарный жест в адрес Малофеева "Очко жим-жим?" после подметного письма объединения по интересам ЦСКА-Динамо-Зенит.
Лена Мисько
я тоже Велика очень любила, когда он на поле всегда можно было ждать чего-то такого... чудесного
Ruslan Zakirov
Помнится еще его забавное празднование гола, когда он валялся в снегу.
Лена Мисько
воспоминания о нем самые теплые! ;) Классный игрок... Удачи ему.
Алевтина Трофимова
Красавчик!
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [08.09.21 14:39] Хотите прикол? Нападающий Эвертона Ришарлисон тоже не поехал в сборную Бразилии, но он сможет сыграть с Бернли в понедельник. Почему? У Эвертона отличные взаимоотношения с Бразильской конфедерацией футбола. Поэтому на Ришарлисона жалоба не поступила. ФУТБОЛ ВНЕ ПОЛИТИКИ. О ДА.
Лена Мисько
Есть и вот такое мнение >Примечательно, что у CBF не было претензий к «Эвертону», который не отпустил в сборную Ришарлисона, так как он принял участие в Олимпиаде-2020.
Лена Мисько
может быть Зениту надо было сразу отпускать игроков в сборную, тогда бы и бразильцы не так сильно разозлись, а то... отдали, а потом забрали, из-за чего не оставалось времени у сборной уже добрать нужных игроков...
Алевтина Трофимова
Потерялся админресурс. Он большой, но очень милый и безобидный. Если напугать, может начать слегка пахнуть газом. Помогите найти, пожалуйста.
Лена Мисько
⚡️ Переводчик Крайтор покидает «Спартак» из-за негативной обстановки в клубе и уходит в «Локомотив»
Лена Мисько
То чувство, когда ждешь из Клуба хороших новостей, а получаешь вот это. Жаль, Крайтор реально крутой спец, всегда с удовольствием наблюдала за его работой на прессухах. Казалось бы мелочь, всего лишь уход какого-то переводчика, но если смотреть шире, видна тенденция исхода из клуба качественных профессионалов своего дела... и началась она не с Крайтора.
Лена Мисько
Причина ухода – негативная обстановка в клубе. Дмитрий, как переводчик, чувствует такие вещи особенно остро. Поэтому уходит. При этом «Спартаку» будет невероятно сложно найти спеца сопоставимого уровня, поэтому руководство оставило Дмитрию Крайтору возможность вернуться в клуб в любое время. *** На сегодняшний день у генерального директора Евгения Мележикова появился дополнительный повод для головной боли – где найти хорошего переводчика за короткое время.
Лена Мисько
и врач команды думает об уходе... и тоже в Локо
Лена Мисько
В команде такая здоровая атмосфера, что врач больше не потребуется)
Алевтина Трофимова
Очень жаль. Дима - красавчик и суперпрофи! Надеюсь, еще вернется, когда в клубе поутихнут бури. Если поутихнут.
Алевтина Трофимова
Сечин же переводчик с португальского
Алевтина Трофимова
За перерыв ничего не сделали в итоге. Спортивного директора не нашли, тренера судя по всему тоже, поэтому и разразились тирадами про доверие Рую. Нет ни плана А, ни плана Б. Мрак
Лена Мисько
ФИФА хочет прибить «Зенит». Клуб выступил с заявлением по Малкому и Клаудиньо *** Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко разъяснил «СЭ» ситуацию с возможным отстранением бразильских полузащитников Клаудиньо и Малкома от участия в матчах 7-го тура РПЛ с «Ахматом» и 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси», о чем клуб уведомила ФИФА. — Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, — заявил Макаренко. — Все эти дни клуб находился в тесном контакте с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему. «Зенит» со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. При этом отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошел навстречу и отпустил игрока. На данных момент никаких четких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд участвующих в еврокубках были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в национальную сборную Бразилии. Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях.
Алевтина Трофимова
А мне понравился текст автора тк "честность не порок" и на мой взгляд он прав!
Алевтина Трофимова
Решение ФИФА по Малкому и Клаудиньо - удар по "Зениту". ' В результате своих непродуманных действий "Зенит" получил очень сильный имиджевый удар. ' Юристы и руководство клуба не оценили перспектив своих шагов по отзыву футболистов из сборной Бразилии. ' "Всесильному", как он сам думает, клубу на самом деле щелкнули по носу, указав на недопустимость разрушения сложившейся системы вызова игроков в национальные сборные. ' У "Зенита" очень сильно подгорает одно место по поводу выступления в ЛЧ. Очередной провал могут не понять в руководстве Газпрома и принять кадровые решения. ' Поэтому Медведев и Ко в целях задействования Клаудиньо и Малкома в игре с "Челси" решили пойти на авантюру и поиграться со стандартами ФИФА. ' Не тут-то было. Абсолютно верное решение ФИФА. Только теперь помимо спортивной составляющей пострадала и репутация клуба. Весьма скандальную тему замутили на берегах Невы. ' Непрофессиональная топорная некачествннная работа. Результат на лицо. ' "Зенит", это вам не в России решать вопросы. Тут чуть другие понятия. #фифа #зенит #рпл #лигачемпионов
Алевтина Трофимова
Попробую обьяснить, в чем суть. ' Даже бредовые правила существуют для всех, работать должны одинаково для всех. ' Но почему-то "Зениту" подумалось в очередной раз, что они умнее всех. И за это их и наказали, что максимально правильно. ' Если каждый клуб начнет отзывать своих игроков из национальных сборных просто потому, что ему так хочется и ему так удобнее, то нарушится целостность соревнований. ' В данном кейсе "Зениту" стоило бороться не с федерацией футбола Бразилии, нарушая ее права, а с требованиями английских властей по карантину для таких игроков, как Малком и Клаудиньо. А так получается, что "Зенит" отстаивает свои права, нарушая чужии. Вот в чем главная претензия и моя, и, думаю, ФИФА.
Лена Мисько
Что делать, если бездарный человек провалил работу? Правильно - отправить на повышение!
Ritchie Blackmore
Тянут её за уши усиленно. Бездари "рулят"
Лена Мисько
ИИХФ дисквалифицировала президента федерации хоккея Белоруссии 5️⃣ Срок дисквалификации составил пять лет. 🖋️ «Басков нарушил Кодекс поведения ИИХФ. Совет привел достаточные доказательства того, что Басков пытался напрямую влиять на других, чтобы поддержать правительство Белоруссии, а также угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений. Совет также определил, что Басков злоупотребил своим положением представителя хоккея с шайбой, чтобы поддержать нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко», - говорится в заявлении организации. ☝🏻 Басков возглавлял Федерации хоккея Белоруссии с сентября 2020 года. ❌ Напомним, в январе нынешнего года руководство ИИХФ лишило Минск права проведения чемпионата мира из-за нестабильной ситуации в стране.
Лена Мисько
что-то я даже и не помню когда ИИХФ так жестко себя вела.
Лена Мисько
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги сентябрьских матчей: «Задачу минимум мы выполнили. Три игры на ноль отыграли. Более или менее нормально. Хорошим результатом были бы 9 очков в трех матчах». @pressbox https://www.youtube.com/watch?v=ZhPuUGQa8t8 Валерий Карпин: "Хорошим результатом были бы 9 очков в трёх матчах"
Лена Мисько
Стоимость составов клубов РПЛ:
Лена Мисько
Такое чувство, что кого-то в составе Спартака явно скрывают
Лена Мисько
⚡️ Октябрьские матчи сборной России против команд Словакии и Словении покажет телеканал «Россия-1»
Лена Мисько
[ Первоспортивный] Самое забавное в этой ситуации, что на «Россия-1» с таким пафосом открещивались от спорта. В угоду контента собственного производства шумно разгоняли спортивную редакцию «Россия-2», которая впоследствии соберётся на «Матч ТВ», а теперь по-тихому вернули футбол в сетку вещания. Настолько «хороши» дела с собственным производством, что решили шендорахнуть футболом своих зрителей, привыкшим засыпать в районе 9 вечера под 450-ю серию мыла. Тем самым футболом, который прокачивали кто угодно, но только не «Россия-1». Думаю, у зрителей ещё свежа рана после использования сервиса «Смотрим» во время Чемпионата Европы этим летом.
Лена Мисько
Поговорили с первым тренером Кучерова. Он рассказал о том, как Никита начинал и развивался, каким образом стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли после пропущенной регулярки. Но самое шокирующее - слова, вынесенные в заголовок. Я с Геннадием Геннадьевичем не согласен. Ови - лидер, вожак. Джино - первый центр, никого рядом нет. Но Курдин имеет право на свою точку зрения. https://m.youtube.com/watch?v=DfPxpiKTOvE&feature=youtu.be YouTube Не взял бы на Олимпиаду НИ ОВЕЧКИНА, НИ МАЛКИНА / Кучеров и Кубок Стэнли / интервью Курдина
Лена Мисько
Нетривиально! Курдин предлагает не брать на Игры Овечкина и Малкина - прошло их время! Особенно без Малкина сборной в Пекине будет хорошо, я думаю.
Лена Мисько
🔝 Мария Ласицкене выиграла «Бриллиантовую лигу» Олимпийская чемпионка Токио взяла высоту 2.05 со второй попытки, оставив соперниц позади Спасибо за невероятный сезон, Маша🔥
Алевтина Трофимова
Мурашки по коже, когда вспоминаешь, как Маша победила в Токио.
Лена Мисько
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая людей на учениях, сообщили "Интерфаксу" в среду в МЧС РФ. "МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев", - сказали в ведомстве. Зиничев занимал пост министра с 2018 года. Ему было 55 лет.
Лена Мисько
люди из МЧС, знакомые с ситуацией сказали, что при осмотре достопримечательностей. Погиб он и оператор - сорвались со скалы Они с губернатором принимали новую пожарную часть в Норильске
Лена Мисько
а вот и официальная инфа: По словам главреда канала Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Оператор сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Их экстренно госпитализировали на вертолёте, но они скончались, так и не долетев до больницы.
Лена Мисько
У одноклассника мама в МЧС долго работала. Пишет: Только-только сообщил маме (стаж в МЧС 42 года - с.н.с. НИИ МЧС, участник ликвидации на ЧАЭС в 1986)... Её слова сразу: - Ой, как жалко... очень хороший МУЖИК был!☹️☹️☹️☹️ Земля ему пухом и память вечная. Со слов мамы: Сейчас начнётся... в Центральном аппарате много блатных и Зинчиев, когда пришёл, сказал:" Работать надо, нет - на улице место много"... там такой вой начался... не очень вериться, что он погиб по-случайности ... министры так не погибают...☹️☹️☹️ такого... это просто не возможно.... такого просто не найдёшь... значит у него судьба такая... ты точно не ошибся? (Не верит☹️☹️)
Лена Мисько
[ РБК] ❗️Инцидент, который привел к гибели главы МЧС Евгения Зиничева, произошел на водопаде Китабо-Орон, который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника, рассказал источник РБК. Он также отметил, что все произошло около 7 утра, за два часа до этого министр вылетел из Норильска.
Лена Мисько
«Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду турецкому клубу. Игрок не намерен уходить - Футбол - Sports.ru https://www.sports.ru/football/1100988466-kokorin-turcziya-fiorentina.html
Лена Мисько
Сашок держись!
Лена Мисько
прошла тест: https://duma.vote/kompas/
Лена Мисько
У ваших ответов следующий процент совпадений с известными политиками: Ходорковский Михаил 91%, Навальный Алексей 91%
Лена Мисько
Пойду ювелирку что ли ограблю, один ведь фиг с такими убеждениям сидеть ;)
Лена Мисько
Фалькао не приехал, [08.09.21 21:59] Едва не пропустили новость о том, что из тюрьмы вышел Саади Каддафи, сын бывшего ливийского лидера. Его обвиняли в убийстве и разгоне демонстраций, оправдали, сумели привлечь лишь за распитие алкоголя, и вот уже Саади бегом умчался в Турцию. Чем не повод вспомнить одного из самых необычных легионеров в истории Серии А. "Перуджа" подписала Каддафи летом 2003-го. Много говорилось о том, что Берлускони подергал за нужные ниточки, а отец новичка обещал завалить клуб деньгами. Но сын тогдашнего владельца "Перуджи" Лучиано Гауччи уверяет, что это была инициатива его отца, и только. "Ему нравилось, когда люди говорят о "Перудже". К тому времени на счету Саади было несколько матчей за сборную Ливии, он даже был ее капитаном. По сути, именно Саади возродил в стране футбольный чемпионат — профессиональный спорт противоречил идеям революции Каддафи-старшего и на какое-то время оказался под запретом. Имелась у этого и обратная сторона: никто из тренеров не рисковал менять сына лидера, а еще считается, что именно он стоял за уничтожением "Аль-Ахли" из Бенгази — города, в котором в принципе не очень любили семейство Каддафи. По легенде в последнем туре "Аль-Ахли" встречался на своем поле с командой Саади. Хозяевам была нужна только победа, чтобы спастись от вылета, но тут в их ворота поставили левый пенальти, и зрители в возмущении выбежали на поле. Матч был сорван, а волнения переросли в антиправительственные протесты, на которых сжигались портреты Каддафи. На следующий день на базе "Аль-Ахли" появились бульдозеры, которые сравняли все имущество клуба с землей. Как бы то ни было, в Италии Саади запомнился всем дружелюбным и работящим парнем, который никогда не пропускал тренировки. Просто он мог позволить себе больше, чем другие, за пределами поля. "Однажды у Саади заболело ухо, он позвонил лучшему врачу в Италии, тот сказал, что надо приехать, и Саади сел в вертолет и полетел на прием в Рим. Он вернулся обратно к следующей тренировке". Каддафи-младший снимал весь верхний этаж в лучшем местом отеле, ездил на желтом "Ламборджини", а тренировочную базу "Перуджи" охраняли его собственные охранники. Иногда он мог позвать кого-то из одноклубников на ужин в Милан, куда они добирались на его собственном самолете, а однажды вывез всю команду в Монте-Карло, чтобы отпраздновать заявку Ливии на проведение чемпионата мира (да-да, сейчас такое уже совсем сложно представить). При этом итальянцы отмечали, что Саади не выпендривался, в нем вообще не было никакой макгрегоровщины. "Однажды у Саади прихватило живот, но он постеснялся зайти в ресторан и попроситься в туалет, нашел отель и снял целый номер, где и сделал свои дела". Просто вот так он решал свои проблемы. Карьеры в Италии у Каддафи-младшего не случилось. Он всего по разу сыграл за "Перуджу" и подхвативший его "Удинезе", а за "Сампдорию" вообще не появился на поле ни разу. Причина - очень плохая физическая форма ливийца, он просто не тянул на таком уровне. К этому относятся известные рассказы о том, что он нанял известного бегуна (и допингиста) Бена Джонсона, чтобы подтянуть физику, но даже канадец ничего не смог с ним сделать. В итоге Каддафи надоело, что его сын тратит деньги в Италии, и из Ливии последовала отмашка: "Пара заканчивать карьеру и вернуться на родину". Перечить отцу Саади не стал. Дальше футбол в этой истории заканчивается. https://thelab.bleacherreport.com/dreams-of-a-dictator-s-son/
Лена Мисько
Правительство РФ заказало аналитику на лимит на легионеров и формат «осень-весна» в РПЛ По информации «РБ Спорт», Аналитический центр при правительстве РФ собирает информацию по нескольким спортивным вопросам, два из которых касаются профессионального футбола. Сейчас в РПЛ широко обсуждается возможность изменения лимита на легионеров. Не исключается, что действующий лимит по схеме «8+17» в заявке будет изменен на «10+15» или вовсе полностью отменен. Также периодически поднимается вопрос о целесообразности проведения чемпионата страны по системе «осень-весна». По нашим данным, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко запросил Аналитический центр при правительстве РФ изучить вопрос и заготовить информацию по изменению лимита на легионеров в чемпионате России и формату «осень-весна». Госучреждение опрашивает различные организации на целесообразность этих реформ. Источник «РБ Спорт» отмечает, что система проведения вряд ли будет изменена, а лимит на легионеров может быть смягчен. Сезон-2021/22 чемпионата России стартовал 23 июля. Ожидается, что реформы будут внедрены со следующего сезона. @rbsportrb Рейтинг Букмекеров (https://bookmaker-ratings.ru/news/pravitel-stvo-rf-zakazalo-analitiku-na-limit-na-legionerov-i-format-osen-vesna-v-rpl/) Правительство РФ заказало аналитику на лимит на легионеров и формат «осень-весна» в РПЛ
Лена Мисько
Первый тайм игры Польши и Англии закончился массовой заварушкой 🔥 Самыми активными в ней были Глик и Магуайр. В итоге судья охладил парней желтыми карточками 😤 Пока 0:0, но после перерыва точно будет интереснее. Эфир идет по Матч ТВ: https://matchtv.ru/on-air
Ritchie Blackmore
Отличная игра, настоящий футбол! Матч смотрится на одном дыхании. Учебное пособие для наших "торопыг".
Лена Мисько
❌ Эдерсон – забанен ФИФА до 14 сентября из-за пропуска матчей сборных. ❌ Зак Стеффен – сдал положительный тест на ковид. Есть еще 36-летний Скотт Карсон, но неужели Пеп не даст еще один шанс этому перспективному киперу? 🙃
Лена Мисько
так он перешел или нет??? *** Тинькофф Российская Премьер-Лига, [08.09.21 18:17] * 🇹🇷 Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий «Гиресунспор» на правах аренды до 30 июня 2022 года. ☄️ Желаем воспитаннику «Краснодара» хорошей игры в Турции и таких же шедевров, как в матче против «Сочи» в июле 2019-го.
Лена Мисько
Он Эйр | Роман Нагучев, [08.09.21 17:37] Зенит подтвердил отсутствие своих бразильцев на первой игре ЛЧ, но телеграм-канал Дай Ударить почему-то считает, что комментаторам запрещено обсуждать эту тему. Должен пояснить, что комментаторам Матч ТВ запретили обсуждать только одного бразильца на выбор и выдали анкету, где нужно было поставить галочку напротив Малкома или Клаудиньо. Я выбрал Клаудиньо, потому что он из системы РБ, мне это ближе как комментатору бундеслиги. А вот Шнякин сказал, что Семак тоже бразилец и выбрал Сергея Богдановича. Теперь Генич не может критиковать Карпина, а Шнякин - Семака. Что тут обсуждать-то? Все ищут способы задействовать сильнейших игроков в важных матчах. Зениту не удалось. Вот тут хороший материал, чтобы разобраться в этом запутанном деле. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/zenit-pochemu-klaudino-i-malkomu-zapretili-sygrat-s-ahmatom-i-chelsi-podrobnosti-1832988/
Лена Мисько
МОК отстранил КНДР от участия в Олимпийских играх в Пекине Причина — отказ Пхеньяна выступать на прошедшей летней Олимпиаде — 2020 в Токио, что считается нарушением олимпийской хартии. В заявлении Международного олимпийского комитета говорится, что Национальный олимпийский комитет Корейской Народно-Демократической Республики не сможет отправлять спортсменов на соревнования до конца 2022 года. Ранее в КНДР объяснили отказ от участия в Играх в Токио опасениями за здоровье атлетов из-за пандемии коронавируса. https://govoritmoskva.ru/news/286950/
кузнецов владимир
Россия сыграет с Украиной. На чемпионате Европы по волейболу-2021 определились первые пары 1/8 финала - первого раунда плей-офф. Стал известен соперник сборной России, которая одержала четыре победы в пяти матчах и завершила групповой раунд сегодня днем разгромной победой над Северной Македонией (3:0). Россия сыграет против Украины: редчайший случай в игровых видах спорта за последнее время. Украинцы по политическим причинам бойкотируют турниры, проходящие на территории России, но отказываться от встречи на нейтральном поле не имеют права. ЧЕ-2021 проходит в четырех странах: Эстонии, Финляндии, Польше и Чехии. Соперник россиян определялся в стороннем матче: позиция команды Туомаса Саммелвуо по итогам группы С зависела от исхода вечерней игры Турции против Финляндии. Этот матч перешел в пятый сет, сейчас команды играют тай-брейк. При любом исходе ни у одной из сторон уже нет шансов опередить россиян по дополнительным показателям. Это значит, что Россия занимает второе место в группе С и выходит на Украину (3-е место в группе А). Матч Россия - Украина состоится 11 сентября в польском Гданьске. Также определились еще две пары 1/8 финала: Сербия - Турция и Польша - Финляндия.
Алевтина Трофимова
Символично, вчера в трансляции в конце матча показали Дюкова на трибуне. Оператор, случайно или с тонким смыслом выхватил функционера, славного продолжателя всех, кто разваливал российский чемпионат имени Газпрома.

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