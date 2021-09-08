Нервная победа России над Мальтой, 7 очков и 0 пропущенных при Карпине, Медведев в 1/2 финала US Open, первый день Роналду в «МЮ», Холанд и Депай в суперформе и другие новости

Утро доброе! Ловите дайджест главных новостей вчерашнего дня 🌟 1. Сборная России завершила сентябрьский цикл квалификации ЧМ-2022 победой над Мальтой.
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