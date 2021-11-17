Неизбежность многополярного устройства: США подали сигнал, который ждал весь мир

С началом президентства в Соединенных Штатах Джозефа Байдена страна фактически вступила в новую эпоху – американские военнослужащие уходят из Ирака и Афганистана, а политическая и экономическая роль мирового гегемона США постепенно сходит на нет.
С началом президентства в Соединенных Штатах Джозефа Байдена страна фактически вступила в новую эпоху – американские военнослужащие уходят из Ирака и Афганистана, а политическая и экономическая роль мирового гегемона США постепенно сходит на нет.
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