Политика как она есть

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Неизбежность многополярного устройства: США подали сигнал, который ждал весь мир

Неизбежность многополярного устройства: США подали сигнал, который ждал весь мир

С началом президентства в Соединенных Штатах Джозефа Байдена страна фактически вступила в новую эпоху – американские военнослужащие уходят из Ирака и Афганистана, а политическая и экономическая роль мирового гегемона США постепенно сходит на нет.

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