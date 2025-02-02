Мудрейшие слова Роберта Де Ниро для тех, кому за 50

Приближаясь к старости, важно подготовиться к этому этапу жизни заранее. Накопить денег, иметь стабильное жилье, а лучше всего – два, собственный автомобиль, всё это должно стать залогом комфортного существования.
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