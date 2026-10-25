Валерий ПОЛЕССКИЙ В середине дня 5 октября 1941 г. в Генштаб Красной армии поступили донесения о захвате немцами Юхнова и продвижении их танков и мотопехоты по Варшавскому шоссе к Медыни и на Малоярославец.
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