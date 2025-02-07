В Перми и Кунгуре опечатали магазины сети "Светофор"

В Перми и Кунгуре суд закрыл магазины сети "Светофор" из-за нарушения санитарных норм.В Пермском крае по решению суда закрылись ещё два магазина сети "Светофор" — на улице Просвещения, 1 в Кунгуре на улице КИМ, 75 Перми.