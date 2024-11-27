Тренер Гладилин объяснил спад Тюкавина притупившимся голевым чутьем

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что нападающему столичного "Динамо" Константину Тюкавину необходимо провести удачный матч, чтобы заново обрести в себе уверенность.
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