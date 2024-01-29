Специалисты получили расшифровку самописцев сбитого Ил-76

Черные ящики доставили в специальную лабораторию еще на прошлой неделе Специалисты получили предварительную расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76, который под Белгородом сбили украинские военные.
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