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Специалисты получили расшифровку самописцев сбитого Ил-76

Специалисты получили расшифровку самописцев сбитого Ил-76

Черные ящики доставили в специальную лабораторию еще на прошлой неделе Специалисты получили предварительную расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76, который под Белгородом сбили украинские военные.

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