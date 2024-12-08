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Закон, порядок, государство

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Сегодня в России отмечается День Героев Отечества

Сегодня в России отмечается День Героев Отечества

День Героев Отечества – праздник, неразрывно связанный с историей нашего государства. Он напоминает о подвигах наших сограждан, событиях прошлого и настоящего, мужестве и силе духа людей, посвятивших жизнь служению Родине и защите ее национальных интересов.

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