Госдума отложила ратификацию протокола к соглашению о торговле с Абхазией

Олег Шибайло

Ну, раз так, вставляем свечку в мандарин и встречаем с чачей Новый год. И дёшево, и креативненько. Под песню " Яблоки на снегу" танцуем народный танец "акуашара". С чем он рифмуется, не трудно догадаться. Передавайте привет соседям своим, грузинам. Скоро они помогу наладить вам курортный бизнес.