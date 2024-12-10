Совет Госдумы перенес ратификацию протокола к соглашению о торговле с АбхазиейВ Госдуме принято решение перенести ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в кулуарах парламента.
Госдума отложила ратификацию протокола к соглашению о торговле с Абхазией
Комментарии
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Олег Шибайло
Ну, раз так, вставляем свечку в мандарин и встречаем с чачей Новый год. И дёшево, и креативненько. Под песню " Яблоки на снегу" танцуем народный танец "акуашара". С чем он рифмуется, не трудно догадаться. Передавайте привет соседям своим, грузинам. Скоро они помогу наладить вам курортный бизнес.
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17 час.
Александр Т
Да здравствует свобода правда с голой жопой НО это мелочи. Орлы трусов не носят!
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16 час.
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