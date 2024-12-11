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Петербургский дневник

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Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине на Екатерининском проспекте в Петербурге

Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине на Екатерининском проспекте в Петербурге

Предположительно, он ударил ножом в живот 35-летнего гражданина Накануне в полицию Красногвардейского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении мужчины возле дома 47 по Пискарёвскому проспекту.

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