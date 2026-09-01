Источник: Мостовой продлит контракт с «Зенитом» и перейдет в «Локомотив» на правах аренды

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой продлит контракт с петербургским клубом на год и перейдет в московский «Локомотив» на правах аренды, сообщает «Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой продлит контракт с петербургским клубом на год и перейдет в московский «Локомотив» на правах аренды, сообщает «Чемпионат».
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