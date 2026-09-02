На eBay продают раритетное гоночное купе Toyota Celica в ливрее Castrol

Пока Toyota готовит возрождение легендарной модели Celica для дорог и ралли, на аукционе появился редкий экземпляр GT-Four ST205 WRC Edition 1994 года выпуска, который мгновенно привлек внимание поклонников марки и фанатов SEGA Rally Championship, сообщает Carscoops.