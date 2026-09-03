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Шварц о 3:0 с «Ахматом»: «Отличная игра, очень хороший результат. «Динамо» контролировало игру в первые 25 минут, далее чуть потеряло мяч, допускало ошибки. Хорошо, что забили в раздевалку»

Главный тренер « Динамо »  Сандро Шварц подвел итоги игры с « Ахматом » в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).

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